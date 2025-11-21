الرئيس عون في ذكرى بيار الجميل: شعارُه لا يزال يُوحّد اللبنانيين

اجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بالرئيس امين الجميل معبرا عن عاطفته في ذكرى استشهاد الوزير والنائب السابق التي تصادف اليوم، مستذكرا مواقفه الوطنية والسيادية، وشعاره الذي يردده اللبنانيون دائما: "بتحب حب صناعتو".

Advertisement