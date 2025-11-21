Advertisement

لبنان

الرئيس عون في ذكرى بيار الجميل: شعارُه لا يزال يُوحّد اللبنانيين

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:04
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بالرئيس امين الجميل معبرا عن عاطفته في ذكرى استشهاد الوزير والنائب السابق بيار الجميل التي تصادف اليوم، مستذكرا مواقفه الوطنية والسيادية، وشعاره الذي يردده اللبنانيون دائما: "بتحب لبنان حب صناعتو".
العماد جوزاف عون

بيار الجميل

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جميل ال

نائب ال

