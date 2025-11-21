Advertisement

لبنان

في ذكرى الاستقلال… تكريم الرئيس رياض الصلح في الأوزاعي

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:50
Doc-P-1444960-638993235313045300.png
Doc-P-1444960-638993235313045300.png photos 0
وضع نائب رئيس الحكومة الوزير السابق طارق متري باسم "الجمهورية اللبنانية" ورئيسها العماد جوزاف عون، إكليلاً من الزهر الأبيض على ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي، لمناسبة الذكرى الـ 82 للاستقلال، تكريماً لرجال الاستقلال، في حضور الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل العميد مارون القزي ووفد من دار الفتوى.
نائب رئيس الحكومة

العماد جوزاف عون

رياض الصلح

قائد الجيش

جوزاف عون

الاستقلال

نائب رئيس

اللبنانية

