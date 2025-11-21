Advertisement

لبنان

سليمان: بيار الجميّل رحل دفاعًا عن لبنان الذي آمن به

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:55
استذكر الرئيس العماد ميشال سليمان، الشهيد بيار الجميّل، مؤكدًا أنه رحل دفاعًا عن لبنان الذي أحبّه وآمن به.
وأشار في تصريح، إلى أن مواقفه الوطنية وإيمانه بثقافة الحياة والحرية وبالدولة القوية العادلة ما زالت حاضرة رغم غيابه. وختم مؤكدًا أن ذكرى الشهيد تبقى حيّة في وجدان كل من يحمل قضية الوطن مسؤولية والتزامًا، داعيًا أن تبقى تضحياته دليلًا ونبراسًا في طريق بناء لبنان الذي يستحقه أبناؤه.
