شقير وأولونغرين يناقشان تعزيز الإصلاحات الاجتماعية

إستقبل العام اللواء في مكتبه الممثلة الخاصة للإتحاد لحقوق الانسان كايسا على رأس وفد من الاتحاد الاوروبي بالإضافة إلى فريق من بعثة الإتحاد في ، وقد تمّت مناقشة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وتعزيز الإصلاحات الإجتماعية وتحسين أوضاع السجون ومعالجة الإكتظاظ فيها بما يضمن حقوق الإنسان.

