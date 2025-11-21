Advertisement

لبنان

شقير وأولونغرين يناقشان تعزيز الإصلاحات الاجتماعية

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:23
إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه الممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي لحقوق الانسان  كايسا أولونغرين على رأس وفد من الاتحاد الاوروبي بالإضافة إلى فريق من بعثة الإتحاد في لبنان، وقد تمّت مناقشة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وتعزيز الإصلاحات الإجتماعية وتحسين أوضاع السجون ومعالجة الإكتظاظ فيها بما يضمن حقوق الإنسان.
