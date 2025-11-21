كمين محكم في الجديدة.. سقوط مروّج مخدرات بعد مراقبة دقيقة

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطقعلى أثر ذلك أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج المذكور، وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تتبيّن أنّه يُدعى:ح. م. (مواليد عام 1981، لبناني)بتاريخ 01-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الجديدة، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع نيسان لون أسود. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:/19/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين/29/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة البازهاتف خلوي ومبلغ ماليبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق .أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ.