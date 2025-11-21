Advertisement

لبنان

لبنان يعزز موقعه في الحركة الكشفية… معاليقي يتسلم القيادة العربية

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:35
اختُير الأمين العام لاتحاد كشاف لبنان ونائب القائد العام لجمعية الكشاف العربي، القائد سعيد معاليقي، رئيساً للمنظمة الكشفية العربية خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ31، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
ويُعد هذا الاختيار إنجازاً للقائد معاليقي وجمعيته واتحاد كشاف لبنان، كما يسلط الضوء على دور لبنان الرائد في الحركة الكشفية في العالم العربي، حيث ظلّ وطن الأرز منبراً للحركة الكشفية منذ بداياتها.

وفي هذه المناسبة، تقدمت وزيرة الشباب والرياضة نورا  بايراقداريانبالتهنئة للقائد سعيد معاليقي على هذا التشريف، متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة التي تجمع الحركة الكشفية في العالم العربي. (الوكالة الوطنية)
