لبنان يعزز موقعه في الحركة الكشفية… معاليقي يتسلم القيادة العربية

اختُير لاتحاد كشاف ونائب القائد العام لجمعية الكشاف العربي، القائد سعيد معاليقي، رئيساً للمنظمة الكشفية العربية خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ31، المنعقد في العاصمة أبو ظبي، تحت رعاية الشيخ خالد بن زايد آل .ويُعد هذا إنجازاً للقائد معاليقي وجمعيته واتحاد كشاف لبنان، كما يسلط الضوء على دور لبنان الرائد في الحركة الكشفية في العالم العربي، حيث ظلّ وطن الأرز منبراً للحركة الكشفية منذ بداياتها.وفي هذه المناسبة، تقدمت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريانبالتهنئة للقائد سعيد معاليقي على هذا التشريف، متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة التي تجمع الحركة الكشفية في العالم العربي. (الوكالة الوطنية)