Advertisement

لبنان

افتتاح معرض "الأرز" في الدكوانة بمشاركة فنانين ووفود رسمية

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:42
A-
A+

Doc-P-1444985-638993259326481504.png
Doc-P-1444985-638993259326481504.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح المعهد الفني الأنطوني - الدكوانة معرضه الفني السنوي بعنوان "الأرز" تزامنًا مع احتفالات لبنان بعيد الاستقلال، بمشاركة جمعية "ارز وسنديان"، في حضور النائب العام للرهبانية الأنطونية المارونية الاب بطرس عازار والآباء المدبرين في الرهبانية، العميد الركن جوزف روحانا ممثلا قائد الجيش، النقيب الياس فرج ممثلا المدير العام لأمن الدولة، العقيد جيمي ريشا ممثلا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، العميد الركن فادي أبو حيدر قائد الكلية الحربية، وعدد من الفنانن. 
Advertisement

استُهلّ الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم ألقى مدير المعهد الأب شربل بوعبود كلمة ترحبية، مشيرا الى أن "اختيار شجرة الأرز موضوعًا للمعرض يأتي انطلاقًا من رمزيتها الوطنية والتاريخية، وتجسيدًا للقيم التي تحملها في وجدان اللبنانيين، باعتبارها عنوانًا للصمود والوحدة والانتماء". 

وضمّ المعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، شملت لوحات تشكيلية، عن ارز لبنان عكست رؤية الفنانين المشاركين لمعاني الاستقلال ودور الفن في التعبير عن الهوية اللبنانية. وتميّزت الأعمال بتنوّع مقارباتها الجمالية، حيث قدّم الفنانون الشباب والمحترفون تفسيرًا فنيًا خاصًا لرمزية الأرز، بين التراث والحداثة.

اختُتم الحفل بجولة على الأعمال المعروضة، تبادل خلالها الفنانون والزوار نقاشات حول التجارب الفنية وتقنيات التنفيذ، في أجواء طغى عليها الحضور الوطني والثقافي. ثم وزعت الجوائز على الرابحين الثلاثة الأولى وشهادات المشاركة على كل الفنانين المشاركين في المعرض. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
افتتاح معرض "بيروت المرفأ" بحضور رسمي وثقافي واسع
lebanon 24
21/11/2025 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بمشاركة 79 وفداً رسمياً.. السيسي يشهد افتتاح "هدية مصر للعالم"
lebanon 24
21/11/2025 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
lebanon 24
21/11/2025 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا... افتتاح معرض "ويسكي لايف بيروت 2025" (صور)
lebanon 24
21/11/2025 16:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية

المدير العام

الأمين العام

قائد الجيش

التعبير عن

المارونية

اللبنانية

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24