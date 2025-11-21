افتتاح معرض "الأرز" في الدكوانة بمشاركة فنانين ووفود رسمية

Advertisement

افتتح المعهد الفني الأنطوني - الدكوانة معرضه الفني السنوي بعنوان "الأرز" تزامنًا مع احتفالات بعيد الاستقلال، بمشاركة جمعية "ارز وسنديان"، في حضور النائب العام للرهبانية الأنطونية الاب بطرس عازار والآباء المدبرين في الرهبانية، العميد الركن جوزف ممثلا ، النقيب الياس فرج ممثلا لأمن الدولة، العقيد جيمي ريشا ممثلا للمجلس الأعلى للدفاع، العميد الركن فادي أبو حيدر قائد الكلية الحربية، وعدد من الفنانن.استُهلّ الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم ألقى مدير المعهد الأب شربل بوعبود كلمة ترحبية، مشيرا الى أن "اختيار شجرة الأرز موضوعًا للمعرض يأتي انطلاقًا من رمزيتها الوطنية والتاريخية، وتجسيدًا للقيم التي تحملها في وجدان اللبنانيين، باعتبارها عنوانًا للصمود والوحدة والانتماء".وضمّ المعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، شملت لوحات تشكيلية، عن ارز لبنان عكست رؤية الفنانين المشاركين لمعاني الاستقلال ودور الفن في الهوية . وتميّزت الأعمال بتنوّع مقارباتها الجمالية، حيث قدّم الفنانون الشباب والمحترفون تفسيرًا فنيًا خاصًا لرمزية الأرز، بين التراث والحداثة.اختُتم الحفل بجولة على الأعمال المعروضة، تبادل خلالها الفنانون والزوار نقاشات حول التجارب الفنية وتقنيات التنفيذ، في أجواء طغى عليها الحضور الوطني والثقافي. ثم وزعت الجوائز على الرابحين الثلاثة الأولى وشهادات المشاركة على كل الفنانين المشاركين في المعرض. (الوكالة الوطنية)