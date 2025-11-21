وزارة الزراعة تشارك في الدورة الـ122 للمجلس الدولي للزيتون

Advertisement

شاركت وزارة الزراعة، ممثّلة برئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد، بالتعاون مع سفارة في مدريد ممثّلة بالقنصل شانتال ، في أعمال الـ122 للمجلس الدولي للزيتون، التي عُقدت في مدينة قرطبة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2025.يُعدّ المجلس الدولي للزيتون، الذي تأسس عام 1956، المرجعية العالمية الأولى في شؤون زيت الزيتون وزيتون المائدة. وقد انضم لبنان إلى عضويته عام 1973، ويضم المجلس اليوم 21 دولة عضوًا، من بينها ، وتسع دول عربية، بالإضافة إلى وعدد من دول أميركا اللاتينية.وشهد الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، نقاشات موسعة حول واقع ومستقبل قطاع الزيتون على الصعيد العالمي، والتحديات المتعلقة بالمواصفات، والتحاليل الكيميائية، والتذوّق الحسي، ومعايير اعتماد المختبرات، إلى جانب مشاريع الترويج والتأهيل والتدريب والتخصّص. كما تناولت الجلسات قضايا تنظيمية تتعلق بعمل المجلس وآليات العضوية.تم خلال الدورة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس لسنة 2026، وقد فازت المغربية برئاسة المجلس، وتم انتخاب الجمهورية نائبًا للرئيس، في خطوة تمهّد لترشّح لبنان لمنصب رئاسة المجلس الدولي للزيتون في العام 2027. وقد تمت هذه العملية بدعم مباشر ومواكبة من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، والمدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، وسفير لبنان في مدريد هاني شميطلي.وتُجسّد هذه الثقة الدولية بلبنان رؤية وزارة الزراعة في تعزيز قطاع الزيتون وتطوير سلسلة القيمة الخاصة به، وترسيخ مكانة لبنان بين الدول التي نجحت في تحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الاستراتيجي.وفي سياق متصل، يحتفل لبنان باليوم العالمي للزيتون في بلدة بشعلة بتاريخ 28 تشرين الثاني، كما سيشارك في 29 تشرين الثاني 2025 في "إعلان قرطبة" الخاص بحماية شجرة الزيتون، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الزيتون الذي تنظّمه المملكة الإسبانية.كما تقوم الوزارة بتوزيع 200 ألف غرسة زيتون على مختلف المناطق اللبنانية، ضمن جهودها لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي.ختم بيان الوزارة: "ومعًا على الموعد في 2027... ليكون لبنان رئيسًا للمجلس الدولي للزيتون".