مصلحة الصيادلة في "القوات" تدعم لائحة "نقابة 2028"

صدر عن مصلحة الصيادلة في " " بيان، أعلنت فيه "تأييدها ودعمها الكاملين للائحة "نقابة 2028" برئاسة المرشّح لمنصب نقيب الصيادلة في وعضوية الدكتور مرقباوي، في انتخابات دورة 2025 التي ستُقام 23 تشرين الثاني الجاري في – ".ودعت المصلحة" جميع الزملاء إلى المشاركة الكثيفة والإقتراع لصالح لائحة "نقابة 2028" كاملة، المرشّحين لعضوية مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، وذلك ضمانًا لوصول فريق متجانس يؤمن بالعمل النقابي الشفّاف، ويجعل كرامة الصيدلي وحقوقه المعيشية وتقاعده في طليعة أولوياته".