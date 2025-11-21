Advertisement

لبنان

مصلحة الصيادلة في "القوات" تدعم لائحة "نقابة 2028"

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:55
صدر عن مصلحة الصيادلة في "القوات اللبنانية" بيان، أعلنت فيه "تأييدها ودعمها الكاملين للائحة "نقابة 2028" برئاسة المرشّح لمنصب نقيب الصيادلة في لبنان وعضوية مجلس النقابة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، في انتخابات دورة 2025 التي ستُقام يوم الأحد 23 تشرين الثاني الجاري في فندق الحبتورسن الفيل".
ودعت المصلحة" جميع الزملاء إلى المشاركة الكثيفة والإقتراع لصالح لائحة "نقابة 2028" كاملة،  المرشّحين لعضوية مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، وذلك ضمانًا لوصول فريق متجانس يؤمن بالعمل النقابي الشفّاف، ويجعل كرامة الصيدلي وحقوقه المعيشية وتقاعده في طليعة أولوياته".
 
