لبنان

في لبنان.. نائب سابق يُدفن مع علم فلسطين!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:13
كان لافتاً الحضور السياسي المتنوع خلال جنازة النائب السابق الراحل زاهر الخطيب في بلدة شحيم قبل يومين، حيث اجتمع سياسيون من أحزاب مختلفة لاسيما حزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي.
أيضاً، فإن الخطيب، وتنفيذاً لوصيته، دُفن في القبر ومعه علم فلسطين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
