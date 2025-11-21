خلال عام واحد.. كم بلغ عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟

أصدرت ، اليوم الجمعة، إحصائية جديدة عن عدد والجرحى الذين سقطوا إبان الاعتداءات على منذ يوم 28 تشرين الثاني 2024، أي بعد يوم على سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ويوم 19 تشرين الثاني 2025.

وأظهرت الإحصائية أن عدد الشهداء بلغ 331 فيما عدد الجرحى وصل إلى 945، ما يجعل العدد الإجمالي للمصابين والشهداء 1276.

