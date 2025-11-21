Advertisement

لبنان

خلال عام واحد.. كم بلغ عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:24
أصدرت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، إحصائية جديدة عن عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا إبان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم 28 تشرين الثاني 2024، أي بعد يوم على سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ويوم 19 تشرين الثاني 2025.
وأظهرت الإحصائية أن عدد الشهداء بلغ 331 فيما عدد الجرحى وصل إلى 945، ما يجعل العدد الإجمالي للمصابين والشهداء 1276.

