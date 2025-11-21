نقابة الأطباء: تلقي اللقاح يخفف العبء عن النظام الصحي

Advertisement

حثّت نقابة الاطباء في على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام،. واشار بيان توعوي صادر عن والصحة العامة في النقابة، الى انه "انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه المواطنين، ندعو جميع الأشخاص المؤهَّلين إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام".وشرح البيان ان "الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تنتقل بسهولة وتُصيب الجهاز التنفسي، وقد تسبب مضاعفات خاصة لدى كبار السن، الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة"، موضحا ان "اللقاح يساعد في حمايتك وحماية من حولك، مما يخفف العبء عن نظامنا الصحي ويحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر".وحدد البيان مَن يجب أن يحصل على اللقاح، وفقا للآتي:" كبار السن (65 سنة وما فوق)، الأطفال، النساء الحوامل، الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو ضعف المناعة)، العاملون في القطاع الصحي ومقدّمو الرعاية. وشدد على اهمية استشارة طبيب الرعاية الأولية حول اللقاح الأنسب لكل فرد".كما ذكر البيان" بالمحافظة على ممارسات النظافة الجيدة كـغسل اليدين بانتظام، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والبقاء عند الشعور بالمرض.وختم البيان: "احمِ نفسك. وابقَ على اطّلاع.. وساهم في حماية مجتمعنا".