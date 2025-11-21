28
لبنان
نقابة الأطباء: تلقي اللقاح يخفف العبء عن النظام الصحي
Lebanon 24
21-11-2025
|
06:28
photos
حثّت نقابة الاطباء في
بيروت
على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام،. واشار بيان توعوي صادر عن
لجنة البيئة
والصحة العامة في النقابة، الى انه "انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه المواطنين، ندعو جميع الأشخاص المؤهَّلين إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام".
وشرح البيان ان "الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تنتقل بسهولة وتُصيب الجهاز التنفسي، وقد تسبب مضاعفات خاصة لدى كبار السن، الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة"، موضحا ان "اللقاح يساعد في حمايتك وحماية من حولك، مما يخفف العبء عن نظامنا الصحي ويحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر".
وحدد البيان مَن يجب أن يحصل على اللقاح، وفقا للآتي:" كبار السن (65 سنة وما فوق)، الأطفال، النساء الحوامل، الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو ضعف المناعة)، العاملون في القطاع الصحي ومقدّمو الرعاية. وشدد على اهمية استشارة طبيب الرعاية الأولية حول اللقاح الأنسب لكل فرد".
كما ذكر البيان" بالمحافظة على ممارسات النظافة الجيدة كـغسل اليدين بانتظام، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والبقاء
في المنزل
عند الشعور بالمرض.
وختم البيان: "احمِ نفسك. وابقَ على اطّلاع.. وساهم في حماية مجتمعنا".
انتشار حقن المخدرات بين قبور مقبرة صيدا يثير غضب الأهالي
Lebanon 24
انتشار حقن المخدرات بين قبور مقبرة صيدا يثير غضب الأهالي
08:52 | 2025-11-21
21/11/2025 08:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الله: إطلاق سراح المعتدي بعد ساعتين يُقلّل من كرامة الطاقم الطبي
Lebanon 24
عبد الله: إطلاق سراح المعتدي بعد ساعتين يُقلّل من كرامة الطاقم الطبي
08:48 | 2025-11-21
21/11/2025 08:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب المرّ شدّد على ثوابت السيادة والدفاع في عيد الاستقلال
Lebanon 24
النائب المرّ شدّد على ثوابت السيادة والدفاع في عيد الاستقلال
08:42 | 2025-11-21
21/11/2025 08:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية جديدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وGIZ لدعم الفئات الضعيفة
Lebanon 24
اتفاقية جديدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وGIZ لدعم الفئات الضعيفة
08:33 | 2025-11-21
21/11/2025 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لبنان ملتزم تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح
Lebanon 24
عون: لبنان ملتزم تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح
08:31 | 2025-11-21
21/11/2025 08:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
