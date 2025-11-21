Advertisement

لبنان

طوني فرنجيه يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الوزير الراحل حميد فرنجية

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1445008-638993293222062288.png
Doc-P-1445008-638993293222062288.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضع النائب طوني فرنجيه، إكليلا من الزهر بإسم "الجمهورية اللبنانية"، على ضريح رجل الاستقلال الوزير الراحل حميد فرنجية في إهدن، في حضور العميد شربل يمين ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل، و أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء.
Advertisement

ولدى وصوله ادت له التحية ثلة من عناصر الجيش اللبناني، كذلك عزفت موسيقى الجيش لحن الموت.
 
مواضيع ذات صلة
حيدر يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس الراحل عادل عسيران
lebanon 24
21/11/2025 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر وضع إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس حبيب ابو شهلا
lebanon 24
21/11/2025 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة لمناقشة أزمة النفايات
lebanon 24
21/11/2025 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيه: المغتربون ثروة وطنية ونحتاج إلى قانون انتخابي يُنصف الجميع
lebanon 24
21/11/2025 16:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

الجيش اللبناني

رودولف هيكل

طوني فرنجيه

قائد الجيش

طوني فرنجي

الاستقلال

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24