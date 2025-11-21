Advertisement

الجميّل يختتم زيارته الى واشنطن

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:36
استهلّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اليوم الثاني من الزيارة باجتماع عمل تخلّلته جلسة فطور مع العضوين في الكونغرس الأميركي من أصل لبناني دارِين لحّود ودارِيل عيسى، حيث جرى البحث مطوّلاً في التطورات في لبنان والدور الأميركي الداعم للاستقرار. وشدّد الجميّل خلال اللقاء على أولوية دعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الضامنة لوحدة الدولة، وعلى ضرورة تمكين المؤسسات الشرعية من ممارسة دورها كاملاً على الأراضي اللبنانية.

كما بحث المجتمعون في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وتحويل الدعم الدولي نحو بناء مؤسسات قادرة على فرض السيادة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بآليات ديمقراطية تتيح مشاركة المغتربين بشكل كامل وفعلي في العملية الانتخابية.

وفي محطة ثانية، شارك الجميّل في لقاء حواري بدعوة من منظمة “مجموعة العمل من أجل لبنان” (ATFL) وبحضور رئيسها السفير إد غابريال وأعضاء الهيئة الإدارية المؤلفة من شخصيات أميركية من أصول لبنانية. وقدّم الجميّل عرضًا شاملًا حول المرحلة السياسية الراهنة، وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والسيادية، مؤكداً أهمية دور الانتشار اللبناني في دعم مسار بناء الدولة.

لاحقًا، انتقل رئيس الكتائب إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، وناقش معهم سبل تعزيز الاستقرار وتفعيل الدعم الدولي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

 

ويرافق رئيس الكتائب في جولته رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله ومدير مكتب واشنطن في جهاز العلاقات الخارجية في الحزب زاهي أبي يونس.

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

الانتخابية

اللبنانية

رئيس حزب

ديمقراطي

الكتائب

واشنطن

