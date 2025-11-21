Advertisement

لبنان

حيدر يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس الراحل عادل عسيران

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:43
وضع وزير العمل محمد حيدر باسم الجمهورية اللبنانية إكليلاً  من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الرئيس عادل عسيران في  جبانة حسينية دار الإفتاء الجعفري البوابة الفوقا في صيدا ، لمناسبة الذكرى 82 للاستقلال 
وخلافاً لما جرت عليه العادة ككل عام اقتصرت مراسم الذكرى على استقبال الوزير حيدر  بعزف ثلة من الجيش اللبناني النشيد الوطني، في حضور نجل الرئيس الراحل النائب علي عسيران ،  مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، ممثل قائد الجيش العميد حسين طباجة، السفير عبد المولى الصلح، رئيس مكتب مخابرات صيدا الرائد هادي الحاج شحادة، وفاعليات بلدية، واقتصادية ، وتربوية .

 
ثم انتقل  الوزير حيدر والحضور ووضع إكليل الزهر على الضريح برفقة العميد طباجة، ووقع عزف لحن الموتى، واختتمت المراسم  بتلاوة سورة الفاتحة لروح الرئيس الراحل.
