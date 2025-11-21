حيدر يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس الراحل عادل عسيران

Advertisement

وضع وزير العمل محمد باسم إكليلاً من الزهر على ضريح رجل الرئيس عادل عسيران في جبانة حسينية دار الإفتاء الجعفري البوابة الفوقا في ، لمناسبة الذكرى 82 للاستقلالوخلافاً لما جرت عليه العادة ككل عام اقتصرت مراسم الذكرى على استقبال الوزير حيدر بعزف ثلة من النشيد الوطني، في حضور نجل الرئيس الراحل النائب ، مفتي صيدا الجعفري عسيران، ممثل العميد حسين طباجة، السفير عبد المولى ، مخابرات صيدا الرائد هادي الحاج شحادة، وفاعليات بلدية، واقتصادية ، وتربوية .ثم انتقل الوزير حيدر والحضور ووضع إكليل الزهر على الضريح برفقة العميد طباجة، ووقع عزف لحن الموتى، واختتمت المراسم بتلاوة سورة الفاتحة لروح الرئيس الراحل.