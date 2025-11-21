رسامني زار بيت الاستقلال في بشامون

Advertisement

زار وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني بيت في بشامون، في حضور العميد مازن النجار ممثلا العماد رودلف هيكل والمجلس البلدي والمخاتير وأهال.وبعد عزف موسيقى الجيش واستعراض ثلة من التشريفات، دخل رسامني الى صالون بيت الاستقلال حيث يعلق أول علم لبناني موقع من رجالات الاستقلال.وبعد كلمتين لكل من عضو حاتم الحلبي وحفيدة الشيخ حسين الحلبي مي عادل الحلبي، أكد رسامني في كلمة "أن زيارته لبيت الاستقلال ومبادئ الشيخ حسين الحلبي تعطينا معنويات". وقال:" إن بحاجة لمبادرات شخصية، فالمبادرات الشخصية وفي ظل وضع الدولة جعلتنا نكمل مشوارنا خلال السنوات الأربع الماضية. والأرقام التي نشاهدها اليوم لها علاقة بالمبادرات الفردية، حيث عادت الأمور الى طبيعتها".وأكد "ان تجسد وحدة كل "، لافتا الى "ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لا طائفية فيها. وهو يذكرنا برجالات الاستقلال، وهو رمز ". (الوكالة الوطنية)