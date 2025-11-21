Advertisement

لبنان

رسامني زار بيت الاستقلال في بشامون

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:49
زار وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني بيت الاستقلال في بشامون، في حضور العميد مازن النجار ممثلا قائد الجيش العماد رودلف هيكل والمجلس البلدي والمخاتير وأهال.
وبعد عزف موسيقى الجيش واستعراض ثلة من التشريفات، دخل رسامني الى صالون بيت الاستقلال حيث يعلق أول علم لبناني موقع من رجالات الاستقلال.

 وبعد كلمتين لكل من عضو المجلس البلدي حاتم الحلبي وحفيدة الشيخ حسين الحلبي مي عادل الحلبي، أكد رسامني في كلمة "أن زيارته لبيت الاستقلال ومبادئ الشيخ حسين الحلبي تعطينا معنويات". وقال:" إن هذا البلد بحاجة لمبادرات شخصية، فالمبادرات الشخصية وفي ظل وضع الدولة جعلتنا نكمل مشوارنا خلال السنوات الأربع الماضية. والأرقام التي نشاهدها اليوم لها علاقة بالمبادرات الفردية، حيث عادت الأمور الى طبيعتها".

وأكد "ان قيادة الجيش تجسد وحدة كل لبنان"، لافتا الى "ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لا طائفية فيها. وهو الوحيد الذي يذكرنا برجالات الاستقلال، وهو رمز الوحدة الوطنية". (الوكالة الوطنية)
