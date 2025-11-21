Advertisement

لبنان

بدر وضع إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس حبيب ابو شهلا

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:59
وضع النائب نبيل بدر لمناسبة الذكرى ال82 للإستقلال، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية، على ضريح الرئيس حبيب ابو شهلا في مدافن مارالياس بطينا في الأونيسكو، على وقع لحن الخلود الذي عزفته موسيقى الجيش، في حضور ذوي الراحل وعدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والاجتماعية.
