مرقص استقبل خريجي مدرسة نوتردام وأكد دعم الحريات الإعلامية

Advertisement

استقبل المحامي د. وفدا من رابطة خريجي - ، وكان عرض للأوضاع العامة وشؤون الرابطة.كذلك استقبل الإعلامي مروان القدوم، واطلع منه على ملابسات الحادث الذي تعرض له خلال تغطيته انتخابات الاحد الماضي.وأكد دفاعه عن الحريات الاعلامية ومتابعته قضايا الإعلاميين، وكان قد تواصل لهذه الغاية مع في مطلع الأسبوع قبل زيارة القدوم.