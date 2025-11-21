Advertisement

لبنان

مرقص استقبل خريجي مدرسة نوتردام وأكد دعم الحريات الإعلامية

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:14
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص وفدا من رابطة خريجي مدرسة نوتردام - فرن الشباك، وكان عرض للأوضاع العامة وشؤون الرابطة.
كذلك استقبل الإعلامي مروان القدوم، واطلع منه على ملابسات الحادث الذي تعرض له خلال تغطيته انتخابات نقابة المحامين في بيروت الاحد الماضي.
وأكد مرقص دفاعه عن الحريات الاعلامية ومتابعته قضايا الإعلاميين، وكان قد تواصل لهذه الغاية مع نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس مطلع الأسبوع قبل زيارة القدوم.
 
