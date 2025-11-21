البساط ترأس اجتماعين لمجلسي المعرض والمنطقة الاقتصادية واطلع على خططهما

Advertisement

ترأس والتجارة اجتماعين متتاليين لمجلسي برئاسة الدكتور هاني الشعراني وللمنطقة الاقتصادية الخاصة في برئاسة حسان ضناوي.بعد الاجتماعين قال البساط:"نحن فخورون بمجلسي الادارة للمؤسستين، ونعتبر ان تعيين المجلسين هو من اهم الانجازات التي قامت بها الحكومة، اذ لجأت الى تعيين نوعية مميزة من الاشخاص، فالدكتور حسان والدكتور هاني مدعاة فخر".تابع:"كانت فرصة مهمة لي ان اجتمع الى مجلسي الادارة، وتحدثنا بنوع من التفصيل عن خطط استراتيجية لهاتين المؤسستين، لهذا المعرض الذي اعتبره فخرا ثقافيا، ليس فقط لطرابلس بل لكل . وبالتالي فان العمل الذي يقوم به المجلس على مستوى الترميم والتفعيل والتهيئة لإدارة اصول المعرض من خلال خطة إستراتيجية، وفي الوقت عينه ما يحصل على مستوى الخاصة يهيئ المنطقة لتكون قلب الاقتصاد لكل ، وايضا ربما لكل لبنان، لافتا الى ان "ما لمسناه من خلال مركز لوجستي او نصوص قانونية، يدل على ان العمل جار، ونتمنى لهم التوفيق والخير". (الوكالة الوطنية)