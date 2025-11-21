وصول سكانر متطور إلى مرفأ طرابلس لتعزيز الأمن الجمركي

Advertisement

وصلت إلى مرفأ السفينة Grand Sicilia آتية من مرفأ عصر أمس، محمّلة بآلة المسح الإشعاعي المتطوّرة (السكانر) المخصّصة للكشف على الحاويات والشاحنات المصدَّرة والمستوردة عبر المرفأ، وقد تمّ إنزال المعدّة فور وصولها في الباحة المخصّصة لها بإشراف الأجهزة الجمركية والإدارية والأمنية في المرفأ.وقام رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، ونائب الرئيس سارة الشريف، وعضو المجلس سيمون عبد المسيح، وبمشاركة مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، ، بجولة ميدانية في موقع الآلة الجديدة. واستمعوا إلى شرح تقني مفصّل قدّمه مدير شركة CMA CGM شارلي حول خصائص الجهاز، وقدراته التشغيلية، والجدول لتحضيره ووضعه في الخدمة الفعلية.وأكد بندلي أنّ "وصول هذه الآلة يشكّل «خطوة نوعية واستثنائية طال انتظارها"، معتبرًا أنها" ستنقل مرفأ طرابلس إلى مستوى جديد من المعايير الأمنية والجمركية المتقدّمة، وتعزّز الشفافية والنزاهة والحوكمة في آليات العمل". وشدّد على أنّ "هذا الإنجاز سيعزّز موقع المرافئ وسمعتها إقليميًا، ويرسّخ التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن". (الوكالة الوطنية)