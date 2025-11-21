28
لبنان
وصول سكانر متطور إلى مرفأ طرابلس لتعزيز الأمن الجمركي
Lebanon 24
21-11-2025
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصلت إلى مرفأ
طرابلس
السفينة Grand Sicilia آتية من مرفأ
بيروت
عصر أمس، محمّلة بآلة المسح الإشعاعي المتطوّرة (السكانر) المخصّصة للكشف على الحاويات والشاحنات المصدَّرة والمستوردة عبر المرفأ، وقد تمّ إنزال المعدّة فور وصولها في الباحة المخصّصة لها بإشراف الأجهزة الجمركية والإدارية والأمنية في المرفأ.
وقام رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، ونائب الرئيس سارة الشريف، وعضو المجلس سيمون عبد المسيح، وبمشاركة مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر،
صباح اليوم
، بجولة ميدانية في موقع الآلة الجديدة. واستمعوا إلى شرح تقني مفصّل قدّمه مدير شركة CMA CGM شارلي
درزي
حول خصائص الجهاز، وقدراته التشغيلية، والجدول
الزمني
لتحضيره ووضعه في الخدمة الفعلية.
وأكد بندلي أنّ "وصول هذه الآلة يشكّل «خطوة نوعية واستثنائية طال انتظارها"، معتبرًا أنها" ستنقل مرفأ طرابلس إلى مستوى جديد من المعايير الأمنية والجمركية المتقدّمة، وتعزّز الشفافية والنزاهة والحوكمة في آليات العمل". وشدّد على أنّ "هذا الإنجاز سيعزّز موقع المرافئ
اللبنانية
وسمعتها إقليميًا، ويرسّخ التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن". (الوكالة الوطنية)
لبنان
إقتصاد
الوكالة الوطنية
نائب الرئيس
عضو المجلس
صباح اليوم
اللبنانية
التزام
بيروت
تابع
