لبنان

النائب كبارة يشدد على احترام الممرضين والتمريض

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:33
استنكر النائب كريم كبارة الاعتداء الذي تعرض له أحد الممرضين في قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي، معتبراً أن هذا التصرف "مرفوض ومدان بكل المعايير"، مشدداً على "ضرورة احترام الطاقم الطبي والتمريضي وتقدير جهوده، خصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".
وقال : "نلمس حجم الضغوط اليومية التي يرزح تحتها المواطنون خلال لقاءاتنا المستمرة في طرابلس، لكن ذلك لا يمكن أن يكون ذريعة للاعتداء على من يقوم بواجبه الإنساني والطبي".

وأكد أن "مسؤولية الدولة تكمن في معالجة الأزمات المتراكمة بسرعة وجدية"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية "مكافحة ظاهرة العنف بكل أشكالها"، داعياً المواطنين إلى "تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن وعدم الانزلاق إلى الفوضى". (الوكالة الوطنية)
