Advertisement

لبنان

المجلس التنفيذي لأصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت يحدد موعد الانتخابات التكميلية

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:43
A-
A+



Doc-P-1445035-638993330739422129.png
Doc-P-1445035-638993330739422129.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المجلس التنفيذي لأصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت جلسة بتاريخ 23/10/2025 في مقر النقابة بحضور الأعضاء إبراهيم القيسي، شفيق أبو سعيد، فيليب الأشقر، ناجي شبير، روبير فريحة، نقولا أبو مراد، نعيم بركات، شربل متى، فوزي شكور، وإلياس جرجس ناصيف الهبر، برئاسة نائب الرئيس.
Advertisement

وخصصت الجلسة للبحث في شؤون النقابة وتفعيل عملها، كما تم تحديد موعد لإجراء انتخابات تكميلية بعد انتهاء ولاية ستة أعضاء بتاريخ 6/12/2025 وهم: فوزي شكور، إلياس جرجس ناصيف الهبر، ناجي الشبير، شربل متى، شفيق أبو سعيد، ونقولا أبو مراد.

وتم خلال الجلسة الإعلان عن فتح باب الترشيح لأعضاء النقابة المستوفين للشروط القانونية لعضوية المجلس التنفيذي، على أن يُغلق الترشيح قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتخابات.

وستُجرى الانتخابات التكميلية يوم الاثنين 8/12/2025 في مركز النقابة بمرفأ بيروت، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، ستُعاد الانتخابات في اليوم التالي في  المكان والزمان نفسهما. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
انتخابات تكميلية للمجلس التنفيذي لنقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق
lebanon 24
21/11/2025 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح
lebanon 24
21/11/2025 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية تحدد موعد الاقتراع
lebanon 24
21/11/2025 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اعتصام لأصحاب الشاحنات عند مستديرة زحلة
lebanon 24
21/11/2025 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس التنفيذي

الوكالة الوطنية

أصحاب الشاحنات

نائب الرئيس

القيسي

بيروت

ناصيف

بركات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24