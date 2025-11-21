المجلس التنفيذي لأصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت يحدد موعد الانتخابات التكميلية

Advertisement

عقد لأصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ جلسة بتاريخ 23/10/2025 في مقر النقابة بحضور الأعضاء إبراهيم ، شفيق أبو سعيد، فيليب الأشقر، ناجي شبير، روبير فريحة، أبو مراد، نعيم ، شربل متى، فوزي شكور، وإلياس ، برئاسة .وخصصت الجلسة للبحث في شؤون النقابة وتفعيل عملها، كما تم تحديد موعد لإجراء انتخابات تكميلية بعد انتهاء ولاية ستة أعضاء بتاريخ 6/12/2025 وهم: فوزي شكور، إلياس جرجس ناصيف الهبر، ناجي الشبير، شربل متى، شفيق أبو سعيد، ونقولا أبو مراد.وتم خلال الجلسة الإعلان عن فتح باب الترشيح لأعضاء النقابة المستوفين للشروط القانونية لعضوية المجلس التنفيذي، على أن يُغلق الترشيح قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتخابات.وستُجرى الانتخابات التكميلية يوم الاثنين 8/12/2025 في مركز النقابة بمرفأ بيروت، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، ستُعاد الانتخابات في اليوم التالي في المكان والزمان نفسهما. (الوكالة الوطنية)