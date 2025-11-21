Advertisement

أبي رميا وترزيان استقبلا رئيسي الاتحاد العربي واللبناني للدراجات

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:46
استقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا وعضو اللجنة النائب هاغوب ترزيان رئيس الاتحاد العربي للدراجات الدكتور ياسر الدوخي برفقة رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات هراير ساتويان، خُصّص لبحث سبل تطوير رياضة الدراجات الهوائية في لبنان وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعربي.
وجرى خلال اللقاء تأكيد " أهمية دعم النواب لخطط الاتحاد اللبناني الهادفة إلى نشر ثقافة الدراجات، وتفعيل حضور هذه الرياضة عبر إيجاد مساحات مُخصصة لممارستها وجعلها جزءًا من نمط الحياة اليومية لدى الشباب".

وشدّد الدكتور الدوخي على" دعم الاتحاد العربي الكامل للاتحاد اللبناني في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى "استعداد الاتحاد لتأمين كل ما يلزم من خبرات وتعاون لرفع مستوى هذه الرياضة". وتم التوافق على ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنى التحتية وتوفير التجهيزات اللازمة.

وخلال اللقاء، وجّه الدكتور الدوخي دعوةً إلى النائبين أبي رميا وترزيان لزيارة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع عن قرب على التطور الكبير الذي حققته في مجال رياضة الدراجات والبنية التحتية الداعمة لها.

وفي ختام الاجتماع، قدّم رئيس الاتحاد العربي للدراجات درعين تذكاريين للنائبين تقديرًا لجهودهما في دعم الرياضة وتعزيز حضورها في لبنان. 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24