لبنان

النائب رازي الحاج زار نهر الديشونية للاطلاع على مخالفات الصرف الصحي

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:49
زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج نهر الديشونية  - قناطر زبيدة للاطلاع على مخالفات الصرف الصحيّ التي تصبّ في النهر وسبل حلها، وتواصل لهذه الغاية مع مجلس الانماء والإعمار لإعادة تفعيل مشروع ربط الصرف الصحي لمناطق بيت مري - عين سعادة - المنصورية والصرف الصحي في مقلب الحازمية لوصلهما في الخط الممتد حتى نهر بيروت، كما اعلن  دراسة تأهيل وتعبيد طريق المنصورية - Bellevue التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل.
ورافق النائب الحاج  عضو بلدية المنصورية  سامي حاموش ومختار المنصورية خيرالله حاموش ومختار المكلس فادي الشويري ورئيس مركز المنصورية المكلس الديشونية ديمتري حداد ومدير مكتبه الاستاذ سليمان حبيقة. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24