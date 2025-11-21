النائب رازي الحاج زار نهر الديشونية للاطلاع على مخالفات الصرف الصحي

Advertisement

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نهر الديشونية - قناطر زبيدة للاطلاع على مخالفات الصرف الصحيّ التي تصبّ في النهر وسبل حلها، وتواصل لهذه الغاية مع مجلس الانماء والإعمار لإعادة تفعيل مشروع ربط الصرف الصحي لمناطق - - والصرف الصحي في مقلب لوصلهما في الخط الممتد حتى نهر ، كما اعلن دراسة تأهيل وتعبيد طريق المنصورية - Bellevue التي تقوم بها .ورافق النائب الحاج عضو بلدية المنصورية سامي حاموش ومختار المنصورية خيرالله حاموش ومختار المكلس فادي الشويري ورئيس مركز المنصورية المكلس الديشونية حداد ومدير مكتبه الاستاذ سليمان حبيقة.