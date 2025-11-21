Advertisement

لبنان

الصمد هنأ اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال وأشاد بتضحيات الجيش

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:51
Doc-P-1445039-638993335275028539.png
Doc-P-1445039-638993335275028539.png photos 0
هنأ رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال، معتبرا ان "الاستقلال يبقى منقوصا في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وانتهاكه للسيادة الوطنية، في موازاة عدم رغبة او عدم قدرة الامم المتحدة والمجتمع الدولي على لجمه ووضع حد لاعتداءاته".
واشاد "بتضحيات الجيش اللبناني الذي يقدم شهداء وجرحى في سبيل الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله، وفي هذه المناسبة نوجه التحية لقيادته الحكيمة ونشجب حملات التحريض عليها، ونطالب بتعزيز قدرات الجيش الوطني عديدا وعتادا بما يسهل عليه القيام بمهامه بالحفاظ على السيادة والاستقلال وحماية الوحدة الوطنية والسلم الاهلي".

ورأى الصمد ان "الاستقلال يبقى غير كامل في ظل الاختراق الدائم للعدو الاسرائيلي لسيادة لبنان، من هنا فان المقاومة تبقى حقا مشروعا لكل الشعوب وفق كل القوانين والشرائع لمواجهة المحتل حتى ايقاف عدوانه واخراجه من الاراضي التي يحتلها". 
 
