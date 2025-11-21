الصمد هنأ اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال وأشاد بتضحيات الجيش

Advertisement

هنأ رئيس والداخلية والبلديات النائب اللبنانيين بمناسبة ذكرى ، معتبرا ان "الاستقلال يبقى منقوصا في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على وانتهاكه للسيادة الوطنية، في موازاة عدم رغبة او عدم قدرة الامم المتحدة والمجتمع الدولي على لجمه ووضع حد لاعتداءاته".واشاد "بتضحيات الذي يقدم وجرحى في سبيل الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله، وفي هذه المناسبة نوجه التحية لقيادته الحكيمة ونشجب حملات التحريض عليها، ونطالب بتعزيز قدرات الجيش الوطني عديدا وعتادا بما يسهل عليه القيام بمهامه بالحفاظ على السيادة والاستقلال وحماية والسلم ".ورأى ان "الاستقلال يبقى غير كامل في ظل الاختراق الدائم للعدو الاسرائيلي لسيادة لبنان، من هنا فان تبقى حقا مشروعا لكل الشعوب وفق كل القوانين والشرائع لمواجهة المحتل حتى ايقاف عدوانه واخراجه من الاراضي التي يحتلها".