Advertisement

لبنان

عبد المسيح يتابع ملف مقالع الترابة ويطالب بتطبيق المرسوم 8803/2002

Lebanon 24
21-11-2025 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1445049-638993346531161581.png
Doc-P-1445049-638993346531161581.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X" : عطفا على بياني المتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 27 بشأن طلب شركات الترابة الاستثمار في أراضي كفرحزير وبدبهون، تواصلت اليوم مع سعادة محافظ الشمال بالإنابة السيّدة إيمان الرافعي، التي أكدت لي أنها لم تمنح أي موافقة للشركات على الاستثمار في المقالع.
Advertisement

كما أوضحت انه بحسب مرسوم تنظيم عمل المقالع و الكسارات رقم 8803/2002 فان المحافظ يصدر الترخيص بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات ، الأمر الذي لم يحصل لتاريخه. 
 
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح حذر من محسوبيات في ملف نقل القيود: لوقف التنفيذ ومحاسبة المسؤولين
lebanon 24
21/11/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح طالب بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات
lebanon 24
21/11/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يطالب المجمع الإنطاكي بتعليم أبناء الكورة مجاناً في البلمند
lebanon 24
21/11/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعيات بيئية: شركات الترابة ترتكب إبادة جماعية بحق الإنسان والطبيعة
lebanon 24
21/11/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الوطني للمقالع والكسارات

قرار مجلس الوزراء

أديب عبد المسيح

المجلس الوطني

إيمان الرافعي

مجلس الوزراء

مجلس الوطني

عبد المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2025-11-21
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24