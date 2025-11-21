غارة عين الحلوة والهجمات المتصاعدة في الجنوب

Advertisement

كتب بيرم في" النهار": لم تكن الضربة الأخيرة لمخيم عين الحلوة الأولى من نوعها، إذ سبق للطيران الحربي أن نفذ عملية اغتيال لقيادي عسكري في إغارة على بقعة في المخيم، وسرى لاحقا أنه ينتمي إلى جناح معارض في حركة "فتح"، لكنه بقي على صلة بالحركة الأم، وتهمته أنه ينظم عمليات تهريب للسلاح إلى .في الظاهر، تتلاقى ذريعة تماما مع ذريعتها الدائمة لتسويغ هجماتها المتواصلة على أهداف في الجنوب، والتي اتخذت كما هو معلوم في الأيام القليلة الماضية نهجا مماثلا لذاك الذي التزمته إبان مواجهات "حرب إسناد غزة"، حيث كان التركيز الإسرائيلي على الضغط على بيئة الحزب عبر إجبارها على النزوح.هذا يعني من الوجهة العسكرية أن إسرائيل ولجت لتوها مرحلة تصعيدية مختلفة إلى حد ما عن أدائها العسكري في مرحلة ما بعد سريان اتفاق وقف النار، تقوم على إعادة بث مزيد من عناصر الترهيب في نفوس قاطني البلدات الجنوبية. والجديد في هذا المجال أن إسرائيل قد وسعت أخيرا النطاق الجغرافي لاستهدافاتها، من بلدات الحافة الأمامية وبلدات الخط الذي يليها، إلى بلدات تعدّ ساحلية، في تكرار لنهج اتبعته إبان المواجهات، والقائم على إنذار سكان مبنى أو مربع سكني بالإخلاء في مهلة زمنية محددة، قبل الشروع في التدمير بحجة أنهم يقطنون في محيط ينظم الحزب نشاطا فيه.وبحسب بعض التقديرات، فإن المضي في هذا النهج سيفضي إلى إعدام فرص العيش والاستقرار في معظم الجنوب، أو بالحد الأدنى بقاء أبناء المنطقة في حال من القلق والاضطراب.وهكذا يتضح أن إسرائيل تتحكم في توقيت ضرباتها من حيث النوعية أو لجهة الحجم، وتسارع إلى تنفيذها وفق مقتضيات الضغوط على .وفي أوساط " " من ينظر إلى الأمر بعمق أكبر عندما يقول "إن هذا النهج الإسرائيلي الجديد نسبيا، والذي أدخل أخيرا في لبنان تحت "خيمتها" ترجمة عملانية لتوجه أميركي، يفضي إلى الاستناجات الآتية:- علينا أن نتوقع مزيدا من أشكال التصعيد الإسرائيلي.- إن تشدد على لبنان هو في إطار الطوق الذي تفرضه على المنطقة عموما، وهي بالتالي لن ترحم لبنان، على الرغم من أنها تعتبر أن ثمة فريقا تولى الحكم أخيرا قد نال بركتها لحظة عبر إلى سدة الحكم.وإذا كان الضغط الإسرائيلي العسكري على الحزب وبيئته، والمدعوم بضغط أميركي سياسي متأخر على الحكم في لبنان، قد دخلا مرحلة تصعيد جديدة، فإن الإغارة الإسرائيلية على عين الحلوة تأتي في سياق الأهداف نفسها، إضافة إلى أن لها صلة بحسابات المشهد الفلسطيني المنهك والمتصدع أيضا من خلال تغذية النزاعات الحاكمة له وإبقاء قضية السلاح الفلسطيني في دائرة الضوء، فضلا عن أن هناك من يضيف إلى ذلك، فيعتبر الغارة على المخيم الأكبر جزءا من حرب إسرائيل المفتوحة على " " منذ عملية "طوفان " إلى اليوم.