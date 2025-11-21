توتر بين بري وجنبلاط مع سلام

كتبت" الديار": العلاقات بين الرئيس والنائب السابق مع رئيس الحكومة نواف سلام يسودها التوتر الدائم، ولم ينجح سعاة الخير في ترطيب الاجواء. وفي المعلومات، ان تمسك الرئيس سلام بدعم النواب التغييريين وجمعية «كلنا ارادة» يثير الشكوك عند وجنبلاط، وصولا الى رئيس الدكتور . وفي المعلومات أيضا، ان النائب عن منطقة الشوف- عاليه مارك ضو المقرب جدا من رئيس الحكومة والذي فتح له مكتبا بجواره في السرايا، اثار موضوع الصرف الصحي في الشحار مع سلام الذي لبى طلبه ووضعه على جدول اعمال الحكومة، وهذا ما اثار غضب الداعم بقوة ّلعودة طلال ارسلان الى المجلس النيابي، لكن رئيس الحكومة لا يرد على تمنيات جنبلاط وطلباته في هذا المجال، بعد معلومات عن دعم رئيس الحكومة لضو ولعدد من نواب التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما العلاقة بين بري وسلام عادت الى التوتر بعد استقبال رئيس الحكومة هنيبعل القذافي واطلاق مواقف تتضمن انتقادات مبطنة للرئيس بري ودوره في الاعتقال غير القانوني للقذافي، كما لمح رئيس الحكومة.

Advertisement