حريق داخل أحد المحال التجارية في الميناءـ طرابلس

اندلع حريق ليلا داخل أحد المحال التجارية في منطقة حوش العبيد في ـ ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وسارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع تمدّدها إلى المحال المجاورة.وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي.