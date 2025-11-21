Advertisement

لبنان

حريق داخل أحد المحال التجارية في الميناءـ طرابلس

Lebanon 24
21-11-2025 | 23:40
اندلع حريق ليلا داخل أحد المحال التجارية في منطقة حوش العبيد في مدينة الميناء ـ طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وسارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع تمدّدها إلى المحال المجاورة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي. 
 
