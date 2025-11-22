Advertisement

لبنان

بالصور: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عين السماحية وسقوط شهيد

Lebanon 24
22-11-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1445290-638993957910157668.jpg
Doc-P-1445290-638993957910157668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق عين السماحية بين بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الشرقية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وأدت الغارة الاسرائيلية إلى سقوط شهيد هو كامل قرنبش.

ولاحقا صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي هذا الصباح على سيارة في زوطر الشرقية قضاء النبطية أدت إلى استشهاد  مواطن.

كما أصيب 5 مواطنين بجروح في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل بسبب قنبلة صوتية ألقتها مسيرة اسرائيلية.
 
مواضيع ذات صلة
سقوط شهيدين في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي
lebanon 24
22/11/2025 16:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق قلاويه-جنوب لبنان
lebanon 24
22/11/2025 16:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": أنباء عن سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في البيسارية
lebanon 24
22/11/2025 16:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان24: سقوط شهيد في الغارة الاسرائيلية الّتي استهدفت سيارة في بلدة قلاويه
lebanon 24
22/11/2025 16:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

قضاء بنت جبيل

قضاء النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

لبنان 24

بنت جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:10 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24