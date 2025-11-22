بالصور: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عين السماحية وسقوط شهيد



وأدت الغارة الاسرائيلية إلى سقوط هو كامل قرنبش. استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق عين السماحية بين بلدتي وزوطر الشرقية، وفق ما أفادت مندوبة " ".

ولاحقا صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو هذا الصباح على سيارة في الشرقية أدت إلى استشهاد مواطن.



كما أصيب 5 مواطنين بجروح في بلدة شقرا بسبب قنبلة صوتية ألقتها مسيرة اسرائيلية.