روبيو مهنئاً بالاستقلال: ستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه

Advertisement

هنّأ الأميركية بمناسبة عيد .وقال في بيان: "باسم الأميركية، أتقدّم بأطيب التمنّيات وأحرّ التهاني للشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان".وأضاف: "لقد اتّخذت هذا العام خطوات شجاعة لتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للشعب اللبناني. وستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة".