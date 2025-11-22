Advertisement

لبنان

روبيو مهنئاً بالاستقلال: ستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه

22-11-2025 | 01:03
Doc-P-1445291-638993956839363761.webp
Doc-P-1445291-638993956839363761.webp photos 0
هنّأ وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو لبنان بمناسبة عيد الاستقلال
وقال في بيان: "باسم الولايات المتحدة الأميركية، أتقدّم بأطيب التمنّيات وأحرّ التهاني للشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان".

وأضاف: "لقد اتّخذت الحكومة اللبنانية هذا العام خطوات شجاعة لتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للشعب اللبناني. وستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة".
