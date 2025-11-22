Advertisement

لبنان

نائب في مهبّ الخسارة!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
22-11-2025
يواجه أحد النواب الشماليين أزمة سياسية وانتخابية مستجدّة، نتيجة تعذّر انضمامه حتى الآن إلى أيّ من اللوائح الأساسية الثلاث في الدائرة المنصوي في عدادها . 
وتشير أوساط مراقِبة إلى أنّ استمرار هذا الواقع قد يجعل حظوظه في تجديد ولايته النيابية شبه معدومة، في ظلّ بلوغ الاتصالات الانتخابية مراحلها الحاسمة من دون أن يجد له مكاناً على أيّ من اللوائح المطروحة.
المصدر: لبنان 24
