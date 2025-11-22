نائب في مهبّ الخسارة!

Advertisement

يواجه أحد النواب الشماليين أزمة سياسية وانتخابية مستجدّة، نتيجة تعذّر انضمامه حتى الآن إلى أيّ من اللوائح الأساسية الثلاث في الدائرة المنصوي في عدادها .وتشير أوساط مراقِبة إلى أنّ استمرار هذا الواقع قد يجعل حظوظه في تجديد ولايته النيابية شبه معدومة، في ظلّ بلوغ الاتصالات مراحلها الحاسمة من دون أن يجد له مكاناً على أيّ من اللوائح المطروحة.