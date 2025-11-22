"خطة ناجحة" في لبنان.. الجيش أساسها

Advertisement

العملية الأمنية التي أدت إلى توقيف المطلوب ، المعروف بـ"بارون المخدرات" في ، تكشفُ عن أمرٍ مهم جداً يجبُ الوقوف عنده ويتصلُ بحملة متكاملة يشهدها وأساسها الجيش والقوى الأمنية..يقولُ مصدر متابع لملف مكافحة المخدرات لـ" " إن "عملية توقيف جاءت في إطار خطة متكاملة بدءاً من ملف المخيمات وصولاً إلى مداهمة المعامل وتوقيفها وضرب كارتيلات الترويج والإتجار وصولاً إلى توقيف نوح زعيتر".وأوضحَ المصدر أن "هذه العمليات المتتابعة والمتتالية ستؤدي حُكماً إلى تقليل عدد المدمنين"، وأضاف: " مرتبط بالطلب، وحينما ينخفض العرض سينخفض الطلب".