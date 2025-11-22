Advertisement

لبنان

"خطة ناجحة" في لبنان.. الجيش أساسها

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
22-11-2025
العملية الأمنية التي أدت إلى توقيف المطلوب نوح زعيتر، المعروف بـ"بارون المخدرات" في البقاع، تكشفُ عن أمرٍ مهم جداً يجبُ الوقوف عنده ويتصلُ بحملة متكاملة يشهدها لبنان وأساسها الجيش والقوى الأمنية.. 
يقولُ مصدر متابع لملف مكافحة المخدرات لـ"لبنان24" إن "عملية توقيف زعيتر جاءت في إطار خطة متكاملة بدءاً من ملف المخيمات وصولاً إلى مداهمة المعامل وتوقيفها وضرب كارتيلات الترويج والإتجار وصولاً إلى توقيف نوح زعيتر".
وأوضحَ المصدر أن "هذه العمليات المتتابعة والمتتالية ستؤدي حُكماً إلى تقليل عدد المدمنين"، وأضاف: "العرض مرتبط بالطلب، وحينما ينخفض العرض سينخفض الطلب".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

