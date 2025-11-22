مشهد مؤثر جداً.. أم تكتشف ان المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على طريق زوطر الاشرقية هو ابنها

Advertisement

انتشرت صورة عبر لأم لبنانية وصلت إلى موقع قصف الطيران الاسرائيلي المسيّر لسيارة السبت قرب ليتبين أن المُستهدف هو ابنها الذي استشهد.واستشهد صباح اليوم كامل رضا قرنبش من بلدة الشرقية جراء استهداف مسيرة اسرائيلية بغارة جوية على سيارته من نوع "رابيد" كان يقودها على طريق في بلدته زوطر الشرقية.