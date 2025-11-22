Advertisement

لبنان

مشهد مؤثر جداً.. أم تكتشف ان المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على طريق زوطر الاشرقية هو ابنها

Lebanon 24
22-11-2025 | 02:29
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأم لبنانية وصلت إلى موقع قصف الطيران الاسرائيلي المسيّر لسيارة صباح اليوم السبت قرب النبطية الفوقا ليتبين أن المُستهدف هو ابنها الذي استشهد.
واستشهد صباح اليوم كامل رضا قرنبش من بلدة زوطر الشرقية جراء استهداف مسيرة اسرائيلية بغارة جوية على سيارته من نوع "رابيد" كان يقودها على طريق عين السماحية في بلدته زوطر الشرقية.
 
 
