لبنان

بسبب لبسها وطريقة وقوفها.. شبان يعتدون بالضرب على امرأة في البترون

Lebanon 24
22-11-2025 | 02:48
 تعرضت امرأة تعمل في الدعارة  لاعتداء بالضرب أثناء وقوفها إلى جانب الطريق في منطقة البترون باتجاه طرابلس، بعدما أقدم عدد من الشبان على مهاجمتها اعتراضاً على لبسها وطريقة وقوفها على الطريق العام في منطقتهم.
وأسفر  الاعتداء عن إصابة المرأة برضوض وكدمات مختلفة، فيما تعهّدت لاحقاً بعدم الوقوف مجدداً على الطريق العام أو محاولة استدراج الزبائن في نطاق البترون. (الوكالة الوطنية للاعلام)
