بسبب لبسها وطريقة وقوفها.. شبان يعتدون بالضرب على امرأة في البترون

تعرضت امرأة تعمل في الدعارة لاعتداء بالضرب أثناء وقوفها إلى جانب الطريق في باتجاه ، بعدما أقدم عدد من الشبان على مهاجمتها اعتراضاً على لبسها وطريقة وقوفها العام في منطقتهم.وأسفر الاعتداء عن إصابة المرأة برضوض وكدمات مختلفة، فيما تعهّدت لاحقاً بعدم الوقوف مجدداً على الطريق العام أو محاولة استدراج الزبائن في نطاق . (الوكالة الوطنية للاعلام)