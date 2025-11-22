Advertisement

لبنان

معوّض: شكرًا فخامة الرئيس على الوفاء لرسالة رئيس أراد للبنان أن يكون وطنًا سيدًا حرًا مستقلًا

Lebanon 24
22-11-2025 | 03:00
كتب رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض عبر منصة اكس: فخامة الرئيس،

شكرًا على مواقفكم الوطنية في هذه الذكرى الغالية على قلوب اللبنانيين.

انتظرنا ٣٦ سنة لنسمع رئيسًا للجمهورية يعيد الاعتبار لشهادة الرئيس رينه معوض وللمشروع الوطني الذي استشهد من أجله.

اليوم، مسؤوليتنا جميعًا، دولة ومؤسسات وقوى سياسية، أن نواصل هذا الطريق لبناء الدولة التي استشهد لأجلها الرئيس رينه معوض:
دولة السيادة والقانون التي تحتكر السلاح والقرار الاستراتيجي، وتطبّق القانون على جميع أبنائها دون مسايرة أو مهادنة.

دولة تنهي حالة الحرب المفروضة على لبنان منذ اتفاق القاهرة، وما جرّته من احتلالات وحروب ووصايات واغتيالات دمّرت وطننا وأرهقت اللبنانيين.

دولة تجمع جميع أبنائها؛ فالمصالحة الوطنية، كما قال الرئيس معوض، لا تستثني أحدًا، حتى أولئك الذين يصرّون على استثناء أنفسهم منها.
دولة المؤسسات والاستقرار والنمو والازدهار التي يستحقها اللبنانيون ويطمحون إليها.

شكرًا فخامة الرئيس على الوفاء لرسالة رئيس أراد للبنان أن يكون وطنًا سيدًا حرًا مستقلًا، ودولة قويّة عادلة، قادرة على حماية كرامة أبنائها ومستقبلهم.
 
