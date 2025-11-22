Advertisement

لبنان

"لوبي" يثير اهتمام الأحزاب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-11-2025 | 03:50
A-
A+

Doc-P-1445352-638994054291146639.webp
Doc-P-1445352-638994054291146639.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تحسم حتى الآن أي ترشيحات على صعيد منسقيات العسكريين المتقاعدين للانتخابات النيابية عام 2026، رغم وجود بوادر لمُشاركة فعالة وكثيفة في مختلف مناطق لبنان.
Advertisement
 

وحتى الآن، فإنَّ التواصل بين مختلف المنسقيات قائم ومستمر للبحث في الشأن الانتخابي، في حين تقول مصادر متابعة لملف الانتخابات إن العسكريين المتقاعدين يمثلون "لوبي" مهماً جداً للضغط باتجاه فكرة معينة يمكن أن تلقى ترحيباً في أوساط الناس.
 

وعليه، تلفتُ المصادر إلى أن ما سيطرحه "لوبي" العسكريين قد يؤثر بنسبة كبيرة على مسألة الترشيحات ومسار الانتخابات، الأمر الذي قد يدفع بالأحزاب المختلفة إلى الاستعانة بـ"العسكريين المتقاعدين" لـ"قطف أصوات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"الاحزاب" تفرمل عملها الانتخابي وتترقب
lebanon 24
22/11/2025 16:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء الأحزاب في طرابلس": السيادة تتراجع والاعتداءات مستمرة والحكومة تساوم
lebanon 24
22/11/2025 16:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحزاب تحصي "مقترعي الاغتراب"
lebanon 24
22/11/2025 16:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إهتمام سعودي بتفاصيل الإنتخابات النيابيّة وتكوين كتلة سنيّة مُتجانسة
lebanon 24
22/11/2025 16:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بوادر

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24