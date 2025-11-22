"لوبي" يثير اهتمام الأحزاب

لم تحسم حتى الآن أي ترشيحات على صعيد منسقيات العسكريين المتقاعدين للانتخابات النيابية عام 2026، رغم وجود لمُشاركة فعالة وكثيفة في مختلف مناطق .

وحتى الآن، فإنَّ التواصل بين مختلف المنسقيات قائم ومستمر للبحث في الشأن الانتخابي، في حين تقول مصادر متابعة لملف الانتخابات إن العسكريين المتقاعدين يمثلون "لوبي" مهماً جداً للضغط باتجاه فكرة معينة يمكن أن تلقى ترحيباً في أوساط الناس.