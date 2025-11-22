Advertisement

لبنان

هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر رداً على بو صعب: شربت من بئر "التيار" ورميت فيه حجراً

Lebanon 24
22-11-2025 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1445353-638994057378396446.jpg
Doc-P-1445353-638994057378396446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر البيان الآتي: إنَّ قول النائب الياس بو صعب عن "رفضه تمويل شراء أصوات للنائب السابق إدي المعلوف" كلام سخيف، اذ يعرف الجميع أنه لا من أخلاقيات "التيار" شراء الأصوات ولا من إمكاناته، ولا تنطبق هذه التهمة أساسًا على شخص النائب السابق إدكار معلوف ابن مدرسة الشرف، وإن ادّعى احد فعلَها بإسمه زوراً.
Advertisement

 انّ تكاليف الحملة الانتخابية للتيار معروفة بتواضعها ومحدوديتها في لبنان والمتن الشمالي، ومع ذلك رفضَ النائب بو صعب وبعض زملائه بعد انتهاء الانتخابات تسديد ما يتوجب عليهم منها تغطيةً لمصاريف التيار الانتخابية العامة فيما غطّوا أضعاف اضعافها لمصاريفهم الانتخابية الخاصة، وكل ذلك بسبب حصول النائب معلوف على أضعاف أصواتهم، ولما تبيّن لاحقاً ما يضمرونه من سوء للتيار، مع الإشارة إلى انّ تكاليف التيار الانتخابية متواضعة ولا تسمح بعملية شراء أصوات.
 إن ادعاء النائب بو صعب امتلاكه إثباتات موثقة بهذا الخصوص مضحك ومعروفة ماهيته بالتسجيل الصوتي والكتابة المُتلاعب بهما وبمضمونهما، تماماً كادّعاءه علاقته الممتازة مع الرئيس العماد ميشال عون وامتلاكه إثباتات موثقة بهذا المجال، فيما الاثبات الوحيد هو موقف الرئيس عون العلني منه ومن زملائه "الخائنين"، بالصوت والكتابة، ومنها ما هو مكشوف ومنها ما هو لا يزال مستورًا إلى ان يحين اوانه.

إن النائب بو صعب الذي انتُخب بفضل أصوات "التيار" ، يحاول استدرار عاطفة أهل "التيار" قبل أشهر من الانتخابات النيابية ليغشّهم ويسرق اصواتهم لاحقاً لصالح خصومهم، وافتراءاته تستهدف "التيار" الذي أوصله إلى حيث هو الآن، لكنه شرب من بئر "التيار" ورمى فيها حجراً.
 
ان بوصعب المطرود من "التيار" وبعض زملائه المطرودين من "التيار"، يوجّهون للتيار اتهاماتٍ زائفة متذرعين بامتلاك إثباتات وهي باطلة ونعرف ماهيّتها وهو معروف بكيفية تسجيلها وتحويرها وسوء استخدامها، وسيضطر "التيار" في نهاية المطاف الى كشف حقائق بشعة بخصوصهم، تمّ التغاضي عنها في السابق إحترامًا للخصوصية والزمالة الحزبية، أقلّها عدم قيامهم بتسديد متوجباتهم الانتخابية والأخلاقية تجاه التيار والتياريين الذين صوّتوا لهم بالآلاف ووثقوا بهم، فبدل احترام هذه الثقة، خرجوا عن سياسة التيار ونظامه ومبادئه والتحقوا بخصومه من خلال التصويت في مجلس النواب معهم، وهو ما بدأت تظهر أثمانه وستتكشّف اكثر مع الوقت.
مواضيع ذات صلة
"التيار الوطني الحر" يتحضر للإستحقاقات المقبلة من دون حسم التحالفات
lebanon 24
22/11/2025 16:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب استقبل وفد "التيار الوطني الحر" في مقر المجلس
lebanon 24
22/11/2025 16:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" يبحث عن حلول قبل الانتخابات
lebanon 24
22/11/2025 16:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
من يدعم التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة المحامين غداً؟
lebanon 24
22/11/2025 16:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

العماد ميشال عون

عماد ميشال عون

التيار الوطني

العماد ميشال

الرئيس عون

ميشال عون

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24