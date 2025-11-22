Advertisement

الرابطة المارونية: نثمن رؤية رئيس الجمهورية للإصلاح واستعادة الثقة

Lebanon 24
22-11-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1445356-638994060328386050.png
Doc-P-1445356-638994060328386050.png photos 0
أكدت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو في بيان أن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة أو مناسبة مضت، بل هو إرادة متجددة يوميا بتأكيد معانيه وترسيخ السيادة وصون الاستقرار، ومواكبة تطلعات اللبنانيين إلى دولة تحميهم وتوسع لأحلامهم في مختلف الميادين".
واعتبرت الرابطة أن العيد يعم جميع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين ويحل هذا العام بظل تحديات إنما بضوء آمال أيضا تكرسها الدولة بقرار حصر السلاح و بسط سلطتها وعلى كامل الأرض، وبخريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، للانتقال من اللاإستقرار والتردد والخوف، الى المبادرة والقرار لتأمين الأمن والسلام والاستقرار الى كل لبنان.

وأثنت الرابطة على موقف رئيس الجمهورية، معتبرة أن "ما طرحه يشكل برنامج عمل لاستعادة الثقة المحلية والدولية"، داعية جميع الأفرقاء إلى "تلقف مضمونه والتعاون على تنفيذه، لأن البلاد تحتاج إلى الاستفادة من هذه المبادرة وعدم إضاعتها بالتردد أو المواربة".
