نقابة المحررين: نرفض مثول أي صحافي الا امام محكمة المطبوعات

أشارت ، في بيان، الى انه "شاعت في الفترة الأخيرة محاولات الالتفاف والتذاكي على للايقاع بالصحافيين والاعلاميين للزج بهم في السجون، بدءا من الجنوب إلى مرورا ببيروت والجبل والبقاع. إن الصحافة ليست ضد ، وهي تحترمه وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض، لكن من واجب على ما يبدو، التذكير مراراً وتكراراً بموقفها الرافض قطعاً لمثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء ".أضافت: "نؤكد مجدداً لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر واخضاعه لقانون ، مع الإشارة إلى أن قانون المطبوعات وإقتراح قانون الاعلام الجاري درسه يلغيان صراحة كل العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي وتعطيل الوسيلة الاعلامية".