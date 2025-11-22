Advertisement

لبنان

نقابة المحررين: نرفض مثول أي صحافي الا امام محكمة المطبوعات

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1445358-638994064767176038.png
Doc-P-1445358-638994064767176038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، الى انه "شاعت في الفترة الأخيرة محاولات الالتفاف والتذاكي على قانون المطبوعات للايقاع بالصحافيين والاعلاميين للزج بهم في السجون، بدءا من الجنوب إلى الشمال مرورا ببيروت والجبل والبقاع. إن الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض، لكن من واجب نقابة محرري الصحافة اللبنانية على ما يبدو، التذكير مراراً وتكراراً بموقفها الرافض قطعاً لمثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات".
Advertisement

أضافت: "نؤكد مجدداً لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر واخضاعه لقانون العقوبات، مع الإشارة إلى أن قانون المطبوعات وإقتراح قانون الاعلام الجاري درسه يلغيان صراحة كل العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي وتعطيل الوسيلة الاعلامية".
مواضيع ذات صلة
نقابة المحررين تنعى الصحافي وليد الحسيني
lebanon 24
22/11/2025 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن: مواقف الرئيس بري أمام نقابة المحررين تؤكد أن البلاد بحاجة إلى المصارحة والتشبث بالدستور
lebanon 24
22/11/2025 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقابة الصحافة" تحدد شروط تسجيل المطبوعات الإلكترونية لضمان الشرعية والمسؤولية
lebanon 24
22/11/2025 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تدين تعدي محام على الزميل مروان القدوم
lebanon 24
22/11/2025 16:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نقابة محرري الصحافة

الصحافة اللبنانية

قانون المطبوعات

محكمة المطبوعات

قانون العقوبات

نقابة المحررين

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24