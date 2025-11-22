Advertisement

لبنان

برو عن الانتخابات: سنفاجىء الجميع

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:17
شدّد النّائب رائد برو على أنّ "خطاب رئيس الجمهورية لمناسبة الاستقلال يوازي في مضمونه خطاب القسم، إذ أعاد الرئيس التأكيد على الثوابت والالتزامات نفسها التي أعلنها يوم تولّيه المسؤولية، والقراء في الخطاب قد تحتاج الى مزيد من المشاورات على مستوى الحزب".
وقال عبر "صوت كل لبنان": "التوسّع في شرح مسار التفاوض خطأ قبل أن يعلن الطرف الآخر موقفه الواضح. إن معالجة الأسباب الجوهرية اي الاعتدات الاسرائيلية والاحتلال هي الأساس قبل النقاش في آليات حماية لبنان".

ورأى أنّ "إصدار رئيس الجمهورية أوامر التصدي للعدو على الأرض يعني أن المسار الدبلوماسي لم يحقق مبتغاه، والرئيس عون وشرفاء كثر في هذا الوطن يعتبرون الذهاب مباشرة إلى الخطوة الأخيرة هو خيانة"، سائلاً: "هل يواجه أحد عدوّه وهو متخل عن أوراق القوة؟"

وأشار إلى أنّ "التواصل مع رئيس الجمهورية قائم ومستمر، وهو مبني على حرص مشترك وتفهّم عميق للهواجس المطروحة"، وكشف عن "تحسّن العلاقة مع لرئيس نواف سلام".

وأكد استعداد الحزب لخوض الاستحقاق النيابي، وقال: "سنفاجىء الجميع بتضامن الشعب معنا".

وعن العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، أوضح "ألا خصومة ولا فراق كما لا تفاهم تاما في الوقت عينه والتحالفات الانتخابية بشكل عام ستكون على القطعة، فلكل دائرة خصوصيتها".

وتعليقاً على زيارة البابا لبنان، رحب بها "لما تحمله من تضامن ودعم في هذه الفترة"، وقال: "لنا حصة في جبيل من الزيارة التي سيقوم بها البابا الى عنايا".
