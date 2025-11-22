Advertisement

لبنان

الخطيب عاد جريحة غارة الطيري في مستشفى الزهراء

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:17
زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، مستشفى الزهراء الجامعي للاطمئنان الى صحة جريحة غارة الطيري من طالبات الجامعة الإسلامية في للبنان، بحضور رئيس الجامعة البروفسور حسن اللقيس ومدير عام المستشفى البروفسور يوسف فارس.
وتمنى لجريحة العدوان الإسرائيلي وكل الجرحى الشفاء العاجل وموفور العافية، "فهم ضحايا الإرهاب الصهيوني حيث تشهد جراحهم على همجية العدوان الذي يستهدف طلاب الجامعات والمدارس فضلا عن المدنيين الأبرياء من اطفال ونساء، وهذا ديدن الكيان الصهيوني الغاصب منذ نشأته في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين"، داعيا "الجرحى وذويهم واهلنا الصامدين الى التحلي بالصبر والعزيمة في مواجهة الاحتلال والعدوان"، مؤكدا ان "ارادتهم وثباتهم اقوى من غطرسة العدو الصهيوني الذي سيندحر اجلا ام عاجلا عن ارضنا".
