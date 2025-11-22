الخطيب عاد جريحة غارة الطيري في مستشفى الزهراء

Advertisement

زار المجلس الإسلامي الاعلى الشيخ ، مستشفى الزهراء الجامعي للاطمئنان الى صحة جريحة غارة الطيري من طالبات الجامعة الإسلامية في للبنان، بحضور رئيس الجامعة البروفسور حسن اللقيس ومدير عام المستشفى البروفسور يوسف فارس.وتمنى لجريحة العدوان وكل الجرحى الشفاء العاجل وموفور العافية، "فهم ضحايا الإرهاب حيث تشهد جراحهم على همجية العدوان الذي يستهدف طلاب الجامعات والمدارس فضلا عن المدنيين الأبرياء من اطفال ونساء، وهذا ديدن الكيان الصهيوني الغاصب منذ نشأته في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين"، داعيا "الجرحى وذويهم واهلنا الصامدين الى التحلي بالصبر والعزيمة في مواجهة والعدوان"، مؤكدا ان "ارادتهم وثباتهم اقوى من غطرسة العدو الصهيوني الذي سيندحر اجلا ام عاجلا عن ارضنا".