لبنان
استمتعوا بالطقس الحار.. الأمطار عائدة اعتباراً من الاثنين
Lebanon 24
22-11-2025
|
04:29
A-
A+
يسيطر طقس خريفي جاف ودافىء نسبياً يسيطرعلى
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة نهارية فوق معدلاتها الموسمية ، حتى مساء يوم الاٍثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً فوق ايطاليا والذي ييتجه جنوب شرقاً مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة و طقس متقلب و ممطر يستمر حتى ليل الثلاثاء، بحسب دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان.
ويكون الجو غداً صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح جنوب البلاد.
الإثنين:
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول مساء الى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارةوارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون ضباب كثيف على المرتفعات تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليل الاثنين / الثلاثاء مترافقة بعواصف رعدية .
الثلاثاء:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كلم/س وقد تصل الى ال٥٠كلم/ساعة جنوب البلاد .
الانقشاع: جيّد إجمالًا.
الرطوبة النسبية على الساحل:
بين ٣٠ و ٤٥%.
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحياناً.
حرارة سطح الماء: ٢٥°م.
الضغط الجوي: ١٠٢١ HPA
أي ما يعادل: ٧٦٦ ملم زئبق
ساعة
شروق الشمس
: ٠٦:١٦
ساعة غروب الشمس: ١٦:٣١
