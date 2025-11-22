لمناسبة الاستقلال.. العلم اللبناني فوق سدّ القرعون

Advertisement

تستعد بالتعاون مع بلدية القرعون لرفع واجهة سدّ القرعون احتفاءً بذكرى ، في خطوة تعبّر عن عمق الانتماء الوطني وروح التضامن بين المؤسسات.مبادرة تُعيد وهج الوطنية في قلب وتمثل أكثر من مجرد احتفال رمزي؛ فهي رسالة واضحة تؤكد التمسّك بالسيادة وتعزيز حضور الرموز الوطنية في الأماكن الحيوية التي تُجسّد العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وبين الدولة ومؤسساتها.ويأتي هذا العمل ضمن جهود مشتركة بين المصلحة الوطنية وبلدية القرعون لإحياء المناسبات الوطنية بطريقة تليق بتاريخ ونضالات شعبه، ولتعزيز الروابط بين أبناء المنطقة ومؤسساتهم الرسمية.وستتحوّل واجهة السد إلى لوحة وطنية نابضة بالأمل، فيما يرفرف العلم اللبناني عاليًا فوق مياه القرعون، ليذكّر بأن الاستقلال فعل مستمر ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.