لبنان

لمناسبة الاستقلال.. العلم اللبناني فوق سدّ القرعون

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:36
Doc-P-1445375-638994082791237386.png
Doc-P-1445375-638994082791237386.png photos 0
تستعد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع بلدية القرعون لرفع العلم اللبناني على واجهة سدّ القرعون احتفاءً بذكرى الاستقلال، في خطوة تعبّر عن عمق الانتماء الوطني وروح التضامن بين المؤسسات.
مبادرة تُعيد وهج الوطنية في قلب البقاع وتمثل أكثر من مجرد احتفال رمزي؛ فهي رسالة واضحة تؤكد التمسّك بالسيادة وتعزيز حضور الرموز الوطنية في الأماكن الحيوية التي تُجسّد العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وبين الدولة ومؤسساتها.

ويأتي هذا العمل ضمن جهود مشتركة بين المصلحة الوطنية وبلدية القرعون لإحياء المناسبات الوطنية بطريقة تليق بتاريخ لبنان ونضالات شعبه، ولتعزيز الروابط بين أبناء المنطقة ومؤسساتهم الرسمية.

وستتحوّل واجهة السد إلى لوحة وطنية نابضة بالأمل، فيما يرفرف العلم اللبناني عاليًا فوق مياه القرعون، ليذكّر بأن الاستقلال فعل مستمر ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

نهر الليطاني

اللبناني على

الاستقلال

الليطاني

البقاع

لبنان

قرعون

