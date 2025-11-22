Advertisement

لبنان

شحادة ممثلاً الرئيس عون في زحلة: حارسة البقاع وقلب الجمهورية

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:50
مثّل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة رفع العلم اللبناني على مدخل مدينة زحلة، باحتفال وطني حاشد ومشاركة النواب الياس اسطفان، نديم الجميّل، سليم عون، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وفاعليات رسمية ودينية وحشد من أبناء البلدة. 
وألقى شحادة كلمة أكّد فيها أن "رفع العلم في زحلة يتجاوز الرمزية الشكلية ليعبّر عن حضور الدولة وهيبة السيادة والثوابت التي قامت عليها الجمهورية اللبنانية"، مشيراً الى أن "زحلة ليست فقط عروس البقاع بل حارسته أيضاً وسهل البقاع وقراه وناسه يمثّلون جزءاً لا ينفصل عن قلب لبنان وهويته".

و أشار إلى أن "المدينة ورثت العمل والإبداع والثبات للحرية والالتزام الوطني، وتجسّد أصدق صورة للهوية اللبنانية"، متوقفاً عند الإرث الشعري والثقافي الذي حملته زحلة إلى لبنان، مستذكراً ميشال طراد وسعيد عقل ونجيب حنكش، وقال: "هؤلاء حملوا لبنان في قصائدهم، وزحلة في أفكارهم، ورسموا بكلماتهم صورة المدينة الشامخة"، واستعاد ما قاله سعيد عقل: "زحلة النجم ل ما بينطال"، معتبراً أنّ "الكلمات تلخّص جوهر المناسبة".

وقال: "من زحلة، المدينة المرفوعة الراس، منقول إنو هالعلم الكبير اللي عم نرفعو اليوم قلب رسالة. رسالة إنو زحلة رمز للوطن، وإنو كل مارق على بوابة البقاع بيعرف إنو زحلة قلب الجمهورية اللبنانية".

وختم ممثّل رئيس الجمهورية بالتأكيد أن" العلم اللبناني سيبقى جامعاً لنا مهما كثرت التحديات"، داعياً إلى "صونه بالقول والفعل، وبالإيمان الذي لا يتزعزع"، وتوّجه بالشكر الى كل من رئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة ورئيس المجلس الوطني للعلم فيليب حنين وكل الجهات المنظمة لهذا الحفل.
