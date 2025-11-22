شحادة ممثلاً الرئيس عون في زحلة: حارسة البقاع وقلب الجمهورية

Advertisement

مثّل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة رئيس الجمهورية لمناسبة رفع مدخل مدينة ، باحتفال وطني حاشد ومشاركة النواب الياس اسطفان، نديم الجميّل، سليم عون، مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وفاعليات رسمية ودينية وحشد من أبناء البلدة.وألقى شحادة كلمة أكّد فيها أن "رفع العلم في زحلة يتجاوز الرمزية الشكلية ليعبّر عن حضور الدولة وهيبة السيادة والثوابت التي قامت عليها الجمهورية "، مشيراً الى أن "زحلة ليست فقط عروس بل حارسته أيضاً وسهل البقاع وقراه وناسه يمثّلون جزءاً لا ينفصل عن قلب وهويته".و أشار إلى أن "المدينة ورثت العمل والإبداع والثبات للحرية والالتزام الوطني، وتجسّد أصدق صورة للهوية اللبنانية"، متوقفاً عند الإرث الشعري والثقافي الذي حملته زحلة إلى لبنان، مستذكراً ميشال طراد وسعيد عقل ونجيب حنكش، وقال: "هؤلاء حملوا لبنان في قصائدهم، وزحلة في أفكارهم، ورسموا بكلماتهم صورة المدينة الشامخة"، واستعاد ما قاله سعيد عقل: "زحلة النجم ل ما بينطال"، معتبراً أنّ "الكلمات تلخّص جوهر المناسبة".وقال: "من زحلة، المدينة المرفوعة الراس، منقول إنو هالعلم الكبير اللي عم نرفعو اليوم قلب رسالة. رسالة إنو زحلة رمز للوطن، وإنو كل مارق على بوابة البقاع بيعرف إنو زحلة قلب الجمهورية اللبنانية".وختم ممثّل رئيس الجمهورية بالتأكيد أن" العلم اللبناني سيبقى جامعاً لنا مهما كثرت التحديات"، داعياً إلى "صونه بالقول والفعل، وبالإيمان الذي لا يتزعزع"، وتوّجه بالشكر الى كل من رئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة ورئيس المجلس الوطني للعلم فيليب حنين وكل الجهات المنظمة لهذا الحفل.