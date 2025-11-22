Advertisement

لبنان

للحد من الفوضى.. بلدية بيروت تُعلن بدء تطبيق جدول غرامات جديد

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1445385-638994095015306455.jpg
Doc-P-1445385-638994095015306455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية بيروت بدء تطبيق جدول غرامات جديد، استنادًا إلى موافقة النيابة العامة التمييزية رقم 2023/929، على أن يتولّى فوج حرس بيروت تنفيذ المخالفات وضبطها.
Advertisement

ويتضمّن الجدول غرامات تهدف إلى تعزيز النظام العام، أبرزها:
• رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية: 20 مليون ل.ل
• عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة: 20 مليون ل.ل
• إلقاء النفايات عشوائيًا: 30 مليون ل.ل
• ركن المركبات المعيقة: 20 مليون ل.ل
• الكتابة أو الرسم على الجدران: 20 مليون ل.ل
• وضع الإعلانات دون ترخيص: 30 مليون ل.ل
• استعمال التوك توك: 200 ألف ل.ل
• وضع عوائق على الطرقات دون إذن: 200 ألف ل.ل
• نبش النفايات: 200 ألف ل.ل
• الباعة المتجوّلون دون ترخيص: 200 ألف ل.ل
• قطع الأشجار دون ترخيص: 2 مليون ل.ل
• التصرفات المخلة بالحياء العام: 20 مليون ل.ل
• الشعارات المثيرة للعنصرية: 30 مليون ل.ل

وأكدت بلدية بيروت أنّ هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة للحدّ من الفوضى وتحسين السلامة.. 



مواضيع ذات صلة
مخزومي: بلدية بيروت لن تبقى رهينة الفوضى
lebanon 24
22/11/2025 16:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ بيروت يعلن جداول الرسوم البلدية لعام 2025 ويحدد مهلة السداد
lebanon 24
22/11/2025 16:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التحقيقات في سحب اموال من خزنة بلدية بيروت
lebanon 24
22/11/2025 16:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل تطبيق سياسة الحد الأقصى ولن نسمح بتهديد سكان الشمال
lebanon 24
22/11/2025 16:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة التمييزية

النيابة العامة

بلدية بيروت

النيابة

توك توك

حسين ال

تابت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-11-22
08:35 | 2025-11-22
08:27 | 2025-11-22
08:22 | 2025-11-22
08:20 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24