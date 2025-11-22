للحد من الفوضى.. بلدية بيروت تُعلن بدء تطبيق جدول غرامات جديد

Advertisement

• رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية: 20 مليون ل.ل

• عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة: 20 مليون ل.ل

• إلقاء النفايات عشوائيًا: 30 مليون ل.ل

• ركن المركبات المعيقة: 20 مليون ل.ل

• الكتابة أو الرسم على الجدران: 20 مليون ل.ل

• وضع الإعلانات دون ترخيص: 30 مليون ل.ل

• استعمال التوك توك: 200 ألف ل.ل

• وضع عوائق على الطرقات دون إذن: 200 ألف ل.ل

• نبش النفايات: 200 ألف ل.ل

• الباعة المتجوّلون دون ترخيص: 200 ألف ل.ل

• قطع الأشجار دون ترخيص: 2 مليون ل.ل

• التصرفات المخلة بالحياء العام: 20 مليون ل.ل

• الشعارات المثيرة للعنصرية: 30 مليون ل.ل

أعلنت بدء تطبيق جدول غرامات جديد، استنادًا إلى موافقة رقم 2023/929، على أن يتولّى فوج حرس تنفيذ المخالفات وضبطها.ويتضمّن الجدول غرامات تهدف إلى تعزيز النظام العام، أبرزها:وأكدت بلدية بيروت أنّ هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة للحدّ من الفوضى وتحسين السلامة..