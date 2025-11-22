Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لميقاتي في طرابلس: لتوحيد الموقف الوطنيّ وعدم الغوص في الاصطفافات السياسية

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:57
عقد الرئيس نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في طرابلس تناولت الشؤون الوطنية الراهنة ومطالب خدماتية.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس ميقاتي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وشددا على أهمية توحيد الموقف الوطني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وعدم الغوص في الاصطفافات السياسية والطائفية التي تضعف الموقف اللبناني الجامع.
 

كما استقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة  ووفداً من اتحاد بلديات الضنية برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور مصطفى سعادة.
 

كذلك، التقى ميقاتي رابطة مخاتير طرابلس وقضائها برئاسة المختار حسام التوم، كما استقبل الدكتور أيمن العمر الذي قدم له كتابه الجديد بعنوان "انفجار الفقاعة: تشريح الازمة الاقتصادية اللبنانية".
 

واستقبل الرئيس ميقاتي وفوداً شعبية ومناطقية.
 
 
 
 
 
