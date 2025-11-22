سلسلة لقاءات لميقاتي في طرابلس: لتوحيد الموقف الوطنيّ وعدم الغوص في الاصطفافات السياسية

عقد سلسلة لقاءات واجتماعات في تناولت الشؤون الوطنية الراهنة ومطالب خدماتية.

وفي هذا السياق، استقبل مفتي طرابلس والشمال إمام، وشددا على أهمية توحيد الموقف الوطني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها ، وعدم الغوص في الاصطفافات السياسية والطائفية التي تضعف الموقف اللبناني الجامع.



كما استقبل الرئيس النائب أحمد الخير ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة ووفداً من اتحاد بلديات الضنية برئاسة الدكتور مصطفى .



كذلك، التقى ميقاتي رابطة مخاتير طرابلس وقضائها برئاسة المختار حسام التوم، كما استقبل الدكتور أيمن العمر الذي قدم له كتابه الجديد بعنوان "انفجار الفقاعة: تشريح الازمة الاقتصادية ".