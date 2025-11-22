Advertisement

لبنان

قبلان: لبنان ينتصر بقدرات جيشه ومقاومته ووحدته الوطنية

Lebanon 24
22-11-2025 | 05:12
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة في يوم الاستقلال، جاء فيها: "أيها اللبنانيون الشرفاء، لأن الإستقلال بأصل وجوده واستمراره تاريخ تضحيات وطنية وقامات عظيمة وجهود شعب وجيش ومقاومة فهذا يفترض أنّ الإستقلال يبدأ بالعائلة اللبنانية والعقيدة الوطنية وكل أنواع التضامن الرسمي والشعبي لإعادة تعريف الإستقلال اللبناني والدفاع عنه، والجيش والشعب والمقاومة معاً معجزة وطنية، وهذا يفترض العمل على قدرات وطنية وصمود شامل بوجه المخاطر والتهديد والخيارات الخطأ، ولا استقلال أكبر من وجود الدولة القوي على طول الحدود الجنوبية، والجنوب اليوم ساحة اختبار للدولة وإداراتها وبرامجها الوطنية وطبيعة سياساتها التي لا يمكن أن تتعارض مع العقيدة الوطنية والمفهوم التأسيسي لهوية لبنان، خاصة لبنان الإقليمي".
أضاف: "دون إغاثة الجنوب وتأكيد نديّة الدولة لا استقلال، والضرورة السيادية والقدرات الوطنية تمر بالإستقلال السياسي والتضامن الوطني أولاً، وما تقوم به إسرائيل من غارات وقتل وعدوان بالجنوب والبقاع فضلاً عن استباحة أرض وسماء هذا البلد العزيز هو اختبار جدّي للإستقلال والإرادة الوطنية، ويجب مواجهته بقدرات وطنية ووحدة شاملة ومنطق يليق بأدق ظرف يمرّ به لبنان واستقلاله، والإستقلال وفق التاريخ اللبناني جهود وكفاح تاريخي أسّس قيامة لبنان ليلاقي الجيش والمقاومة وسط ملحمة قتال شعبي وطني هزم إسرائيل ودحرها من لبنان بالعام ألفين، ثم أكد قدرة أبناء هذا البلد على الإستقلال الكبير عام 2006، وعاد بالحرب الأخيرة ليحسم مبدأ القدرة الوطنية التي هزمت الجيش الإسرائيلي على تخوم بلدة الخيام الحدودية ومنعت أي تثبيت إسرائيلي على طول الحدود الجنوبية للبنان، واللحظة للحقيقة الاخلاقية على الأقل، حقيقة أننا مطالبون بوحدة رسمية وشعبية وخيارات تليق بإرادة القتال الوطني وحجم التضحيات التي تمّ بذلها من أجل لبنان واستقلاله، والقيمة الجوهرية للخطاب الوطني وسياسات الإستقلال السيادي الذي لا يقبل بتحويل الصمود الإستراتيجي إلى هزيمة سياسية".


وختم: "من هزم الجيش الأسطورة على تخوم لبنان الحدودية لم يُهزم بل قدّم أعظم صمود أسطوري بهذا القرن، ولبنان ينتصر بقدرات جيشه ومقاومته ووحدته الوطنية، وتاريخ هذا البلد أكبر شاهد على أنّ وحدة اللبنانيين وإمكاناته الوطنية الدفاعية تستطع حماية الإستقلال وفعل المعجزات".
