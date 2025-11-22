بهاء الحريري بمناسبة عيد الاستقلال: لا سيادة في ظلّ سلاح يعلو على الدولة

Advertisement

وأضاف: "‏لبنان لن يُستعاد ما دامت الدويلات أقوى من الدولة، وما دامت فئة تفرض رؤيتها بقوة السلاح وتضع البلاد على طاولة صفقات الخارج. ‏هذا الواقع لن يدوم... لأن لبنان ليس ملكًا لمن يحمله إلى محاور، بل لشعبه الحرّ الذي يرفض الهيمنة والانقسام والارتهان. ‏نحن مع دولةٍ واحدة، وجيشٍ واحد، وقرارٍ واحد. ‏ومَن يرفض هذه الحقيقة يضع نفسه خارج ، وخارج منطق الاستقلال. ‏فلنقف في وجه كل من صادر سيادة لبنان، داخليًا وخارجيًا، ولنعِد لهذا الوطن مكانته".وختم بالقول: "‏ ، لا لبنان الدويلات، ‏هذا عهدٌ لا رجعة عنه".