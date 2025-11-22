Advertisement

لبنان

بهاء الحريري بمناسبة عيد الاستقلال: لا سيادة في ظلّ سلاح يعلو على الدولة

Lebanon 24
22-11-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1445396-638994114340019310.webp
Doc-P-1445396-638994114340019310.webp photos 0
كتب بهاء الحريري بمناسبة عيد الاستقلال عبر حسابه على منصة "اكس": "‏في عيد الاستقلال، نقولها كما هي: لا استقلال في بلد تُدار قراراته من خارج حدوده، ولا سيادة في ظلّ سلاحٍ يعلو على الدولة، ولا كرامة لوطن تُختطف مؤسساته وتُعطَّل إرادة شعبه. ‏لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو دولة واحدة بجيشٍ واحد وقانون واحد... لا سلاح ميليشيات، ولا دويلات تتحكم برقاب اللبنانيين". 
وأضاف: "‏لبنان لن يُستعاد ما دامت الدويلات أقوى من الدولة، وما دامت فئة تفرض رؤيتها بقوة السلاح وتضع البلاد على طاولة صفقات الخارج. ‏هذا الواقع لن يدوم... لأن لبنان ليس ملكًا لمن يحمله إلى محاور، بل لشعبه الحرّ الذي يرفض الهيمنة والانقسام والارتهان. ‏نحن مع دولةٍ واحدة، وجيشٍ واحد، وقرارٍ واحد. ‏ومَن يرفض هذه الحقيقة يضع نفسه خارج مشروع الدولة، وخارج منطق الاستقلال. ‏فلنقف في وجه كل من صادر سيادة لبنان، داخليًا وخارجيًا، ولنعِد لهذا الوطن مكانته".


وختم بالقول: "‏لبنان الدولة، لا لبنان الدويلات، ‏هذا عهدٌ لا رجعة عنه".
