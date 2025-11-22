28
لبنان
بهاء الحريري بمناسبة عيد الاستقلال: لا سيادة في ظلّ سلاح يعلو على الدولة
Lebanon 24
22-11-2025
|
05:26
A-
A+
كتب
بهاء الحريري
بمناسبة عيد
الاستقلال
عبر حسابه على منصة "اكس": "في عيد الاستقلال، نقولها كما هي: لا استقلال في بلد تُدار قراراته من خارج حدوده، ولا سيادة في ظلّ سلاحٍ يعلو على الدولة، ولا كرامة لوطن تُختطف مؤسساته وتُعطَّل إرادة شعبه.
لبنان
الذي آمن به الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
هو دولة واحدة بجيشٍ واحد وقانون واحد... لا سلاح ميليشيات، ولا دويلات تتحكم برقاب اللبنانيين".
وأضاف: "لبنان لن يُستعاد ما دامت الدويلات أقوى من الدولة، وما دامت فئة تفرض رؤيتها بقوة السلاح وتضع البلاد على طاولة صفقات الخارج. هذا الواقع لن يدوم... لأن لبنان ليس ملكًا لمن يحمله إلى محاور، بل لشعبه الحرّ الذي يرفض الهيمنة والانقسام والارتهان. نحن مع دولةٍ واحدة، وجيشٍ واحد، وقرارٍ واحد. ومَن يرفض هذه الحقيقة يضع نفسه خارج
مشروع الدولة
، وخارج منطق الاستقلال. فلنقف في وجه كل من صادر سيادة لبنان، داخليًا وخارجيًا، ولنعِد لهذا الوطن مكانته".
وختم بالقول: "
لبنان الدولة
، لا لبنان الدويلات، هذا عهدٌ لا رجعة عنه".
