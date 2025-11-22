Advertisement

لبنان

في حارة حريك.. مقتل شاب بعد إصابته بطلق ناري في القلب

Lebanon 24
22-11-2025 | 05:47
أفادت مندوبة "لبنان 24" بمقتل الشاب محمد ملاح من بلدة عين قانا الجنوبية مساء أمس في حارة حريك.
وكان ملاح قد أصيب بطلق ناري في القلب.
عين قانا

لبنان 24

محمد م

لبنان

