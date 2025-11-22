28
لبنان
في حارة حريك.. مقتل شاب بعد إصابته بطلق ناري في القلب
Lebanon 24
22-11-2025
|
05:47
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
الجنوبية مساء أمس في حارة حريك.
عين قانا
الجنوبية مساء أمس في حارة حريك.
وكان ملاح قد أصيب بطلق ناري في القلب.
